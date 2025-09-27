Staccoli conquista ancora il Gambero Rosso: "Da più di vent’anni siamo tra i migliori d’Italia"

La conferma dell’eccellenza. La pasticceria Staccoli, giovedì a Milano, è stata inserita ancora una volta dalla guida del Gambero Rosso tra i migliori bar d’Italia. Un riconoscimento che porta con sè tre chicchi e tre tazzine, il massimo punteggio per l’attività cattolichina. "E’ una grande soddisfazione – dice il pasticcere e proprietario Paolo Staccoli –. Per di più siamo gli unici in Romagna ad essere menzionati: per una realtà piccola come la nostra non può che essere un onore".

La storia tra il Gambero Rosso e Staccoli è nata più di vent’anni fa, precisamente nel 2003, l’anno dopo l’apertura del locale. "Da lì non ci siamo più fermati, abbiamo mancato solo un anno – riprende Staccoli –. Tant’è che abbiamo ricevuto una stella speciale per i dieci anni di permanenza. Un anno abbiamo avuto anche il titolo di miglior bar d’Italia".

La premiazione è andata in scena giovedì al teatro Manzoni di Milano e qui Staccoli, insieme alla sua famiglia e ai collaboratori ha potuto presentare le sue due nuove creazioni invernali. "Il Papillon 58 e il Pain suisse – racconta il pasticcere –. Il primo è un croissant sfogliato al cioccolato con crema alla nocciola all’interno, il secondo invece è un dolce salato con crema al formaggio, zucchine e prosciutto cotto".

La premiazione è arrivata a fine settembre, a coronare una stagione che ha portato davanti a sè il segno positivo. "Siamo stati contenti, abbiamo visto dopo anni di nuovo gli stranieri e tutto questo ha portato una crescita rispetto all’anno scorso. Poi alla fine del lavoro è arrivata questa conferma, che ci fa lavorare con il sorriso sulle labbra"

