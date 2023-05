Staccoli diventa ‘ambasciatore’

Paolo Staccoli ambasciatore dell’eccellenza italiana. A settant’anni dalla prima apertura della pasticceria di famiglia (recentemente premiata come bottega storica) ha raggiunto un nuovo traguardo: entrare nella prestigiosa associazione professionale di alta pasticceria Apei. "Far parte dell’associazione Apei come ‘Ambasciatore Pasticcere’ dell’eccellenza dolciaria italiana e quindi rappresentare le oltre 17mila pasticcerie italiane – dice Paolo Staccoli – per me è motivo di orgoglio ed anche un grande onore perché mi permette di esser a contatto sempre più con colleghi".