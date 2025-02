Stadi e palazzetti sicuri: "Un diritto per i tifosi"

Una soluzione che garantisca la sicurezza pubblica, ma che al tempo stesso consenta ai tifosi riminesi di seguire la propria squadra del cuore in trasferta. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto martedì scorso a Roma, al Viminale, organizzato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Un confronto tra i rappresentanti delle società sportive e le istituzioni, per discutere delle restrizioni imposte alle tifoserie a seguito di episodi di violenza.

Al tavolo della discussione erano presenti i dirigenti delle società di basket Unieuro Forlì - Pallacanestro 2.015, Fortitudo Bologna, RivieraBanca - Rinascita Basket Rimini e delle squadre di calcio Forlì Football Club, Cesena Football Club e Ravenna Football Club 1913. Ad accoglierli, il prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

L’incontro è nato in seguito alla decisione della prefettura di Forlì-Cesena di vietare ai tifosi riminesi di assistere al derby di basket tra Forlì e Rimini del 15 gennaio scorso. Un provvedimento motivato dal rischio di nuovi incidenti dopo episodi di violenza attribuiti a frange estreme della tifoseria riminese. "Ho ritenuto opportuno promuovere questo incontro - ha spiegato Morrone - per individuare soluzioni che permettano alla maggioranza di tifosi pacifici di seguire la propria squadra, precludendo l’accesso a chi già si è reso protagonista di comportamenti violenti. La rivalità tra tifoserie è normale, ma non devono esserci degenerazioni".

Per Rimini, il tema è di grande attualità. I divieti di trasferta rappresentano una penalizzazione per la tifoseria organizzata e un danno economico per i club e gli sponsor. RivieraBanca Rimini, presente all’incontro, ha espresso preoccupazione per le ripercussioni di queste restrizioni sul movimento cestistico locale. "Le società hanno mostrato massima disponibilità a collaborare con il ministero per trovare soluzioni che garantiscano sicurezza e, al tempo stesso, rispettino i diritti dei tifosi e gli interessi economici dello sport", ha aggiunto Morrone.

L’auspicio è che da questo confronto possano nascere misure concrete per garantire un equilibrio tra prevenzione e partecipazione, consentendo ai tifosi riminesi di vivere le emozioni dello sport senza limitazioni ingiustificate.