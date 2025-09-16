Stadio blindato venerdì per il derby: "Temiamo altri scontri violenti tra gli ultrà del Rimini e del Forlì"

Il derby tra Rimini e Forlì si giocherà al ’Romeo Neri’. Il braccio di ferro tra il Comune e Building company naturalmente va avanti. Ma dopo che la società proprietaria del club biancorosso è riuscita, con ricorso presentato d’urgenza al Tar, a ottenere dai giudici l’uso dello stadio (che il Comune aveva negato) per il primo match casalingo con la Ternana, per la partita contro il Forlì di venerdì sera non ci dovrebbero essere problemi. I problemi semmai potrebbero crearli le due tifoserie. Tra gli ultrà riminesi e forlivesi c’è il rischio concreto di nuovi scontri. Il 27 maggio, prima della gara2 di semifinale di playoff al ’Flaminio’ tra Rbr e Pallacanestro Forlì, un gruppetto di tifosi ospiti aveva attaccato gli ultrà riminesi al bar Quattrodici di via Redi, vicino al palasport. Un blitz con botte da orbi tra le due fazioni, tra sprangate, bombe carta, lancio di sedie, tavolini, fumogeni. Quell’episodio è costato il Daspo a 40 tifosi, tra cui diversi ultrà riminesi, individuati dalla polizia dopo due mesi di indagini.

Venerdì sarà il derby del calcio, d’accordo, ma è noto che i più facinorosi di entrambe le tifoserie vanno sia al palasport sia allo stadio. Ecco perché l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la gara di venerdì tra quelle "a rischio". E ha disposto limitazioni per i tifosi forlivesi. Potranno entrare allo stadio "solo persone residenti nella provincia di Forlì-Cesena che hanno la tessera del tifoso". L’Osservatorio ha inoltre stabilito "un potenziamento dei servizi di sicurezza, di filtraggio e degli steward". Non saranno tanti i tifosi del Forlì al seguito, e quelli riminesi in questo periodo hanno altro a cui pensare... Ma rimane il fatto che il derby rischia di trasformarsi nell’ennesimo regolamento di conti tra le due tifoserie. "C’è preoccupazione per la gara – conferma il questore di Rimini, Olimpia Abbate – considerando gli scontri recenti avvenuti. Per questo sarà predisposto un piano di sicurezza rafforzato. Avremo un centinaio di uomini impegnati alla partita (previsto anche l’invio di rinforzi), insieme alla società del Rimini verrà adottata una serie di misure". La vendita dei biglietti partirà solo dopo che tutti i dettagli saranno definiti e verrà riunito, in Prefettura, un comitato dell’ordine pubblico e della sicurezza appositamente per la partita tra Rimini e Forlì.