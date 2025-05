Stadio comunale intitolato al sindaco Bianchi

Lo stadio comunale di San Giovanni in via Conca Nuova sarà intitolato all’ex-sindaco e dirigente Domenico Bianchi, scomparso prematuramente nell’agosto 2022, ma ancora nel cuore di tutti a San Giovanni e nella sua società di calcio, l’Accademia Marignanese. Proprio la società sportiva ha deciso infatti di avviare le pratiche presso l’amministrazione comunale per intitolargli appunto l’impianto in modo definitivo e storico, ed ora ne arriva conferma nelle parole dell’amministrazione. "Abbiamo raccolto la richiesta della società Accademia Marignanese – conferma la sindaca Michela Bertuccioli – ed avviato le pratiche tecnico-burocratiche per procedere con tale decisione, ma servirà tempo perché in questi casi ci vogliono alcuni anni, ma come amministrazione comunale siamo concordi nell’intitolare lo stadio al nostro caro Domenico Bianchi. Gli uffici hanno già avviato tutto l’iter necessario". Il presidente della società di calcio Loris Neri ribadisce: "Domenico è stato sindaco di San Giovanni per due legislature dal 2004 al 2014, è stato anche membro della federazione di calcio a livello regionale – conferma Loris Neri, presidente Asd Accademia Marignanese – e sarà sempre nei nostri cuori come amico e dirigente. Con questo tributo lo vogliamo legare indissolubilmente alla nostra attività sportiva e alla nostra storia. La richiesta è stata presentata in municipio, speriamo ora che tale percorso tecnico-burocratico possa essere rapido".

Proprio l’Accademia Marignanese continua a crescere, anche grazie proprio al contributo nel recente passato dello stesso Domenico Bianchi, con un settore giovanile da grandi numeri con oltre 300 iscritti. La prima squadra proprio quest’anno ha vinto il campionato di Seconda Categoria come prima classificata, con sei punti sulla seconda, e domenica scorsa proprio allo stadio di San Giovanni si è tenuta l’edizione 2025 del Pulcino d’Oro, con centinaia di giovani, in un torneo molto prestigioso a livello regionale con numerose rappresentative presenti nella categoria "Pulcini", in una domenica di sole e turismo. E a conferma della natura sociale, e non solo sportiva, della società marignanese da ricordare anche l’esodo di Pasqua un mese fa con oltre 240 persone, tra babycalciatori e famiglie, a Venezia e Jesolo per la Venezia Cup in una tre giorni di sole, sport, cultura e amicizia.

Luca Pizzagalli