"Stadio del baseball, Esposito ha 125mila euro di debiti col Comune"

All’ultimo inning l’ha spuntata Ciro Esposito. Lo stadio di baseball dove Rimini ha fatto la storia coi ’Pirati’ resterà in concessione all’Asd Rimini baseball di Esposito (che ha aperto una pizzeria allo stadio) fino a fine 2024. Così hanno deciso i giudici del Tar sul contenzioso che si trascina da anni col Comune. Esposito può beneficiare della proroga data dal governo Draghi alle società sportive che hanno impianti pubblici in concessione. Ma dopo la sentenza l’assessore allo sport Moreno Maresi non nasconde la sua amarezza. "L’Asd Rimini Baseball non ha né squadre né tesserati, non svolge attività sportiva, non è affiliata alla federazione". E anche se le squadre di baseball possono allenarsi e giocare allo stadio, grazie a un accordo con Esposito, "l’attuale situazione penalizza il baseball riminese. Noi continueremo a far valere le nostre ragioni. Dal 2018 al 2021 l’Asd Rimini baseball non ha versato il canone. Le utenze non risultano mai pagate. Il debito per canoni e utenze è di 125 mila euro senza contare quest’anno. Gli uffici hanno già avviato le procedure di riscossione".