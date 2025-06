Stadio del baseball. Insulti all’assessore Lari. La giunta denuncia l’hater

Offese ed insulti sul web all’assessore per le vicende legate allo stadio del baseball: la Giunta passa al contrattacco e denuncia il leone da tastiera. Durante la seduta di martedì scorso, l’amministrazione ha approvato l’affidamento del patrocinio legale all’avvocato Maurizio Ghinell per avanzare querela per diffamazione nei confronti dell’autore di un messaggio offensivo comparso nei commenti di un post di Facebook e indirizzato all’assessore allo Sport, Michele Lari. L’espressione oggetto dell’azione legale è stata ritenuta "gravemente offensiva e lesiva della reputazione e dell’immagine" non solo del singolo amministratore, ma dell’intera Giunta comunale. Il commento era stato pubblicato in calce a un post scritto da un altro utente e riguardava la gestione dello stadio del baseball, tema che da anni agita le acque tra il Comune e l’Asd Rimini Baseball. La vicenda, com’è noto, ha avuto inizio quando il Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione con la società sportiva, ponendo fine al rapporto di gestione dell’impianto. Nonostante la convenzione sia scaduta a fine 2024, la società ha continuato a occupare lo stadio, resistendo alle intimazioni del Comune che ne chiedeva la restituzione. Lo scorso aprile, il Tar si è nuovamente pronunciato sui ricorsi della società, respingendoli.