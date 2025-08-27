Stadio del nuoto, piscina in arrivo. I lavori esterni finiranno nel 2026

Nonostante gli scavi archeologici, che per settimane nel 2024 hanno bloccato il cantiere, la nuova piscina annessa allo stadio del nuoto ha preso forma con vasca, spogliatoi, servizi dedicati anche a persone con disabilità e corridoi. L’opera da 4,8 milioni di euro, dei quali 4 ottenuti col Pnrr grazie agli ottimi rapporti con la Fin, sarà ultimata nei primi mesi del prossimo anno e già dalla prossima stagione sportiva potrà ospitare anche eventi internazionali. Ne hanno dato un’anticipazione la sindaca Angelini e l’assessore Lavori pubblici Simone Imola che ieri, col resto della giunta, tecnici e impresa, hanno compiuto la seconda tappa del tour ’Riccione cambia: viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro’. Un’occasione per vedere l’avanzamento dei lavori del vicino campo da calcio in via di rifacimento. Occhi puntati intanto sulla quinta piscina del complesso natatorio che ruota attorno a una vasca coperta da 25 metri. Direttamente collegata alla piscina olimpionica, come mostrato alla presenza del presidente della Polisportiva comunale Michele Nitti, potrà lavorare anche in autonomia, perché munita di un proprio ingresso. Durante gli eventi che necessitano anche della piscina scoperta, la nuova consentirà di dare continuità ai corsi e nuoto libero. Con un finanziamento di 700mila euro ottenuto tramite il bando "Sport e Periferie 2020", sono stati effettuati gli interventi di efficientamento energetico degli impianti che consumavano molta elettricità. Seconda sosta con il presidente della Riccione Calcio 1926, Roberto Carnevali, nel cantiere del campo adiacente allo stadio centrale. Qui è previsto il rifacimento del manto in erba artificiale da realizzare con 805.007 euro, tutti a carico della società concessionaria. Per l’occasione è previsto pure il rifacimento del sottofondo, realizzato in modo tale da consentire un migliore drenaggio. Installato pure un impianto di irrigazione, nuove panchine e il reticolato perimetrale. Sarà tutto pronto entro la fine di settembre. Punta sullo sport quale "motore di crescita sociale ed economica", la sindaca Daniela Angelini. "Questi investimenti rendono Riccione più attrattiva per eventi di alto livello e offrono spazi moderni".

Nives Concolino