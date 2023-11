Stadio, la rivolta dei residenti. Il Comune in campo per ridurre i divieti durante le partite del Rimini

L’assist per i residenti della zona stadio, stufi di sentirsi "ostaggi dei divieti e delle strade chiuse quando il Rimini gioca in casa", potrebbe arrivare da Palazzo Garampi. Da qualche settimana (l’abbiamo riportato domenica) alcune famiglie che abitano nelle vie IX Febbraio 1849, Balilla, Lagomaggio, Pascoli e dintorni hanno avviato una raccolta di firme per chiedere di rivedere le limitazioni al traffico, in occasione delle partite al ’Romeo Neri’. La petizione è cominciata da pochi giorni e fino a sabato le adesioni risultavano una quarantina (anche se stanno aumentando). Ma è bastata la notizia a scatenare polemiche feroci – sui social – tra residenti e i tifosi del Rimini. Anche perché chi abita vicino allo stadio invita il Comune a "riflettere sul progetto di riqualificazione" del ’Romeo Neri’ e a considerare addirittura la possibilità di realizzare altrove il nuovo impianto.

Sull’ipotesi di fare altrove lo stadio nuovo, non se ne parla proprio. Il Comune sta attendendo il progetto di fattibilità da parte di Aurora immobiliare, la società che si è fatta avanti con l’amministrazione di Rimini per ampliare e ammodernare finalmente l’impianto. Quello era e resta il piano principale. E nel caso dovesse naufragare il progetto, allora il Comune passerà al ’piano b’ per riqualificare lo stadio.

Sui divieti invece la volontà di Palazzo Garampi, anche se i residenti non hanno ancora depositato la petizione, è quella di cercare una soluzione. Posto che il piano della sicurezza in occasione delle partite del Rimini e i relativi divieti "sono di competenza esclusiva della Questura", il Comune non resterà con le mani in mano. Di fronte alle osservazioni e alle richieste dei residenti, Palazzo Garampi chiederà nelle prossime settimane agli organi competenti se, nell’ambito delle norme (molto rigide) sulla sicurezza, si possono trovare soluzioni logistiche che "armonizzino l’evento sportivo con la vita dei residenti e delle imprese che operano nella zona dello stadio".

Intanto sui social, come anticipato, sta divampano la polemica tra i residenti e i tifosi biancorossi. I quali ricordano, a chi abita lì, che "lo stadio è lì dagli anni ’30" (il ’Romeo Neri’ fu inaugurato nel 1934), che i divieti dipendono dalle norme nazionali, che non è certo colpa del Rimini se la Lega decide di far giocare le partite anche durante la settimana.