Stadio, lavori al massimo C’è il concerto di Vasco

Il concerto di Vasco Rossi si avvicina e i lavori "vanno al massimo" premette l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Giusto ieri la commissione consigliare comunale ha approvato una variazione di bilancio in cui rientrano 225mila euro destinati ai lavori di adeguamento del Romeo Neri. I primi interventi sono già partiti, con lo smontaggio delle curva ospiti, per poi entrare nel vivo nel mese di maggio. Si tratta dei lavori necessari per adeguare l’impianto e consentire allo stadio di accogliere fino a 24mila persone per il concerto del 2 giugno. In realtà Vasco anticiperà con un soundcheck riservato ai propri fan, quelli del Blasco fan club. Non sarà un evento per pochi, bensì una prova generale del concertone che segna la data zero del tour e che vedrà il Neri al completo. Per arrivare ad accogliere 24mila spettatori serviranno alcuni lavori che andrà a realizzare Anthea, e per i quali è già pronta a partire. I tempi sono stretti, dentro e fuori dallo stadio. Stanno correndo anche le maestranze che lavorano alla rotonda Bigno, all’incrocio tra la via Circonvallazione e la via Flaminia. Uno snodo fondamentale per gestire i flussi di traffico e di pubblico nei due giorni del tour, l’uno giugno per i fan e il 2 giugno con la data zero.

I lavori alla nuova rotonda stanno procedendo secondo i tempi. "Abbiamo svolto parte dei lavori, quelli alla rete del gas, in orario notturno – spiega l’assessore – cosa che ci ha consentito di tagliare i tempi di realizzazione dell’intervento di circa una settimana. Abbiamo già steso il porfido e per il momento il meteo non ha creato difficoltà sulla tabella di marcia. Siamo nelle condizioni per completare nei tempi i lavori". Il che significa avere una rotonda completa e percorribile senza limitazioni alla circolazione, in tempo per l’invasione dei fan del Komandante. La data fissata dal Comune come termine ultimo de lavori è il 30 di maggio. Da oggi cambia la fisionomia del cantiere con il traffico verso il centro sarà deviato sulla nuova rotatoria lato monte. Tale deviazione avrà una durata di circa 20 giorni. La modifica servirà a realizzare il nuovo svincolo all’intersezione tra Viale IX Febbraio-Via Flaminia e il nuovo percorso ciclopedonale. Dovendo modificare viabilità e cantiere, oggi in municipio prevedono traffico e code nella zona tanto da consigliare percorsi alternativi per chi proviene da sud. Per chi arriva da Riccione, i vigili consigliano si svoltare in precedenza alla rotatoria Pascoli in direzione mare.