Stadio: si alzano i toni dello scontro Striscione choc contro il sindaco

È stato esposto all’esterno dello stadio durante la partita Rimini-Montevarchi, ultima del campionato di calcio. Uno striscione choc contro il sindaco: "Mamma orsa vieni qua, mangia anche Sadegholvaad". In questo modo, ricordando la tragedia in Trentino, qualche tifoso biancorosso ha pensato di alzare i toni dello scontro sul Romeo Neri. I sostenitori del Rimini chiedono alla politica interventi allo stadio, in particolare per avvicinare gli spalti al campo da gioco. Già altre volte erano stati esposti striscioni contro l’amministrazione (alcuni anche nella partita di ieri). Quello all’esterno dello stadio, però, è ben più ‘pesante’. Lo stesso Sadegholvaad ne ha condiviso la foto sui social: "Qualche ‘buontempone’, autoproclamandosi ‘rappresentante della Curva est’, mi ha augurato di finire ammazzato per mano (o meglio zampa...) di mamma orsa. So bene che i veri tifosi del Rimini non sono questa miseria umana. Forza Rimini e un affettuoso ricordo per Andrea Papi, il runner ucciso in Trentino". Solidarietà da Emma Petitti: "Striscione ignobile".