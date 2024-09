Stadio, ultimi ritocchi alla tribuna: "Cantiere ormai al termine"

Il ‘sogno del borgo’, come lo definisce la stessa società gialloblù, deve continuare. Dopo tre promozioni di fila, che hanno portato lo Young Santarcangelo dal campionato di Terza categoria a quello di Promozione, la squadra sogna di fare un’altra grande stagione. La nuova avventura nel campionato di Promozione è partita con un pareggio (contro il Bakia di Cesenatico) tra le mura di casa, allo stadio ‘Mazzola’. Che è ancora un cantiere: quest’estate il Comune è corso ai ripari per sistemare il tetto della tribuna, danneggiato dal maltempo nel dicembre scorso. Un intervento da quasi 200mila euro per mettere fine alle infiltrazioni d’acqua provocate dai danni causati alla copertura da vento e pioggia. "Il cantiere – assicurano dal Comune di Santarcangelo – è ormai al termine. Si stanno ultimando i lavori, nel giro di pochi giorni l’intervento sarà completato". Un intervento resosi necessario per i danni del maltempo, ma che non resterà l’unico. Perché la società Young Santarcangelo punta a far crescere il proprio settore giovanile e a riportare la Santarcangelo del pallone nel calcio che conta. Che significa anche mettere in campo al più presto, insieme all’amministrazione (che ha firmato una convenzione con la Young Santarcangelo per la gestione del ‘Mazzola’ e dei campi vicini) nuovi investimenti per lo stadio comunale e per gli altri impianti di calcio del centro sportivo di via della Resistenza. Il Comune ha avviato già la progettazione per rifare completamente l’antistadio.

Quello attuale lascerà il posto a un campo da gioco finalmente regolamentare, dotato di tribuna e nuova illuminazione. Un progetto da oltre un milione di euro. Ma la società vorrebbe andare oltre, soprattutto per dare risposte a un settore giovanile che con la Young Santarcangelo è rinato ed è in crescita. Il dialogo con l’amministrazione è serrato, e la società gialloblù – che ieri ha svolto la consueta presentazione della squadra alla città – non nasconde le sue ambizioni. Non solo calcio. Tra i cantieri dello sport l’opera più importante è il nuovo palasport in via della Resistenza: un’opera da 4 milioni finanziata in gran parte da fondi del Pnrr. Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova area lanci per l’atletica, che è stata spostata proprio per fare spazio al palasport.