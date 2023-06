‘Staff hotel’, scatta la proroga

Dieci giorni in più per cercare albergatori disponibili ad ospitare in estate i lavoratori stagionali. Il Comune ha deciso di procedere con una proroga con scadenza il 16, rivolgendosi a quegli imprenditori che hanno strutture che altrimenti rischiano di rimanere ai margini del mercato. Al primo avviso scaduto il 2 di giugno sono arrivate le proposte di due sole strutture con le caratteristiche e i criteri necessari per poter svolgere il servizio. Servirà molto di più per soddisfare la fame di alloggi del comparto alberghiero. Il Comune è pronto a dare un taglio alle imposte a patto che i prezzi siano calmierati: tra i 13 e i 15 euro al giorno.