Staff negli hotel, si accorciano i tempi

Staff hotel per i dipendenti del settore turistico. Gli alberghi che aderiranno potranno ottenere un taglio netto della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune ha deciso di pubblicare una manifestazione di interesse a cui possono partecipare le attività ricettive sottoutilizzate o inutilizzate purché siano agibili e conformi alle leggi. Secondo Federalberghi sono almeno quattro le strutture che già da domani potranno chiedere di partecipare alla selezione dopo avere anticipato nelle stagioni precedenti il modello degli staff hotel. "Un primo obiettivo – riflette Luca Cevoli, direttore dell’associazione albergatori – è arrivare ad avere almeno sette o otto attività aderenti, il che offrirebbe ad alcune centinaia di lavoratori un alloggio su cui poter contare". Federalberghi ci conta, per offrire ai propri associati un’opportunità in più nel trovare e trattenere il personale.

La ricerca di lavoratori stagionali è problematica. Avere alloggi per chi intende trascorrere l’estate in riviera può fare la differenza all’interno degli staff degli hotel. "Ormai da qualche anno il comparto turistico si trova a fare i conti con la carenza degli alloggi per i dipendenti stagionali – premette l’assessore alla Christian Andruccioli -. Senza un posto in cui dormire a condizioni economiche sostenibili (quelle di mercato non lo sono quasi mai) tanti lavoratori finiscono per rinunciare alla stagione". Il progetto promosso dal Comune di Riccione nasce da una precisa richiesta avanzata da Federalberghi e va nella direzione di ‘curare’ il dipendente.

"Vogliamo essere accoglienti non soltanto verso i turisti ma anche verso i dipendenti che devono trovare condizioni dignitose oltre che più favorevoli dal punto di vista economico – dice Cevoli -. Questo bando rappresenta un primo passo che l’amministrazione comunale rivolge agli albergatori che non riescono più a garantirsi una redditività, o che sono rimasti in una posizione bloccata rispetto al mercato della compra-vendita, affinché possano riconvertire il proprio immobile in una struttura a servizio del sistema alberghiero".

Un anno fa il Comune aveva pubblicato una manifestazione d’interesse simile, prima che il Tar mandasse a casa la giunta. Oggi si riparte con una sostanziale novità: i tempi burocratici ridotti. L’avviso pubblico rimarrà pubblicato per 60 giorni, ma l’istruttoria delle singole richieste arrivate negli uffici avverrà nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda. Insomma tempi celeri che potrebbero portare le prime strutture a essere operative già per Pasqua. Per diventare staff hotel bisognerà contenere il costo quotidiano del soggiorno tra i 10 e i 15 euro. Chi rispetterà tutti i criteri otterrà una agevolazione della Tari ancora da quantificare.

Andrea Oliva