Stage di cartelli stradali a Santa Giustina

Strage di cartelli stradali a Santa Giustina. La segnalazione arriva da un lettore, che ha scritto al nostro giornale per segnalare "la situazione incresciosa" che si sta verificando nel quartiere. "Una quindicina di giorni fa –si legge nella segnalazione – un automobilista di notte ha abbattuto un segnale di senso unico che dal parcheggio del vecchio quartiere o del Centro Giovani porta verso la piazzetta sulla via Emilia e che ne inibisce la circolazione in senso montemare. Il palo che sorreggeva il divieto di accesso giace ancora a terra in una piazzola adiacente. Ho segnalato subito la situazione di pericolo ai vigili, e chi mi ha risposto mi ha detto che avrebbe passato l’incarico a chi di dovere senza che a tutt’oggi si sia visto alcuno a riposizionare il cartello di divieto. Dopo un paio di giorni l’ho segnalato ad una pattuglia dei carabinieri ma da questi mi è stato consigliato di fare una segnalazione scritta all’Urp del Comune". "Fatta questa – aggiunge il residente – mi è arrivato un messaggio di riscontro nel quale si diceva che avevano passato la segnalazione all’ente che si occupa di tali lavori... ma a tutt’oggi niente. Senonchè una settimana fa due automobilisti hanno abbattuto nella stessa notte sia un altro segnale in piazza a Santa Giustina sia uno all’inizio di Via Carpinello. Quindi ora abbiamo tre segnali – divieto di accesso, di sosta e di direzione – abbattuti a terra e dimenticati da tutti. E’ mai possibile una cosa del genere? Il cartello che segnala il divieto di accesso è molto importante perchè chi non conosce bene la situazione di un mese fa è portato ad uscire dal parcheggio e ad infilarsi contromano verso la via Emilia . Ma lui non sa di essere contromano perchè nessun segnale glielo indica" conclude il cittadino.