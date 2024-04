Stagionali, non ci resta che il talent

Per trovare personale nelle attività turistiche non rimane che il ‘Talent’. l’iniziativa della Fipe fa leva su termini cari ai giovani per cercare di avvicinare il mondo del lavoro ai ragazzi e alle ragazze. Oggi nel primo pomeriggio alla Scuola alberghiera di Riccione in viale Torino vicino al confine con Misano verrà presentato il progetto Fipe talent day. "La ricerca di personale rappresenta soprattutto negli ultimi anni un aspetto critico nella gestione delle attività di pubblico esercizio - spiegano dall’associazione -. Per questo, nella continua attività della Federazione a sostegno delle imprese, è stato varato il progetto Fipe talent day, il cui obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore. Per l’edizione 2024, la Fipe di Rimini organizza l’incontro tra i talenti che provengono in particolare dagli istituti di formazione e gli imprenditori del settore". Quello di oggi sarà un momento di confronto concreto sulla situazione attuale del settore e l’occasione per le imprese di manifestare le esigenze di personale. Dopo la presentazione della direttrice dello Ial Riccione, Paola Frontini, interverranno il presidente di Fipe della provincia di Rimini, Gaetano Callà, e Marco Masotto, esperto del settore intermediazione del lavoro.