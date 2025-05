"Stagione al via, ma ancora niente rinforzi estivi"

Sos rinforzi. Siamo alle solite: stagione turistica estiva al via, ma ancora nessuna notizia da Roma. E’ il sindaco e presidente della Provincia a rimettere sul piatto un evergreen ormai vecchio di trent’anni. Ma - purtroppo - sempre attuale. "Questa è la settimana che introduce l’apertura ufficiale della stagione balneare 2025 – attacca Jamil Sadegholvaad –. Il 17 maggio si apre. È pur vero che, soprattutto dalla Pasqua in poi, sono già state diverse le occasioni che hanno visto la riviera e l’entroterra letteralmente presi d’assalto dai turisti". C’è un ma... "Come ogni anno, però, alla vigilia di un opening anticipato di una settimana – continua il sindaco –, ma che vede già istituzioni, associazioni, operatori turistici, volontari tirati a lucido ai nastri di partenza, l’unica incognita resta sempre quella: i rinforzi di polizia. O, per dirla in maniera più articolata, l’adeguamento delle dotazioni organiche delle forze dell’ordine per il periodo dell’anno più denso di partecipazione turistica". Il solito film... appunto.

"Storia vecchia, vecchissima – incalza il sindaco – ma purtroppo sempre attuale. Si è partiti 30 anni fa con la richiesta di un aumento permanente delle dotazioni organiche per un territorio, il nostro, che assomma 16 milioni di pernottamenti di ospiti all’anno. Poi l’appello per avere almeno più forze dell’ordine da Pasqua a settembre. Tre decenni e almeno 10 governi dopo, di qualsiasi colore, non solo alla vigilia dell’estate non sappiamo ancora su quanti rinforzi contare per l’estate 2025, ma ormai non si parla nemmeno più dell’aumento permanente degli organici". "Come lo scorso anno – continua il sindaco – e quello prima e quello prima ancora, la risposta implicita da Roma sembra essere la stessa: contate su voi stessi, poi più avanti qualche rinforzo arriverà. Ed è quello che si è fatto e si fa, contare cioè sulla straordinaria abnegazione e l’opera encomiabile delle forze dell’ordine di stanza a Rimini, coordinate dalla Prefettura nel Comitato provinciale dell’ordine pubblico, che vede assieme forze dell’ordine e Comuni".

Sadegholvaad ricorda che l’anno scorso i 27 sindaci della Provincia inviarono alla premier Meloni una lettera congiunta per chiedere un adeguamento permanente di forze dell’ordine, "in linea con quella che ormai è la lunga estate italiana, non più ridotta ad appena un paio di mesi. E’ una richiesta che vale ancora oggi". Nessun intento polemico: "la sicurezza è un elemento centrale dell’offerta turistica, esistono solo responsabilità e buonsenso, non divisioni e accuse incrociate tra schieramenti politici. O almeno così dovrebbe essere. L’auspicio è dunque che arrivino al più presto notizie certe sui rinforzi estivi".

Mario Gradara