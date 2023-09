Stagione calante: nessuno vuole allungare

La Regina si scopre in tema di fine stagione quasi bipolare, o perlomeno con categorie economiche in contrasto su alcune scelte contraddittorie, come le scelte sulle chiusure delle attività a settembre. Da una parte i bagnini di Cattolica hanno annunciato di voler tenere aperto, se non tutti ma una gran parte almeno oltre il 20 settembre, per recuperare anche un giugno piovoso, ma dall’altra gli albergatori ora spengono facili entusiasmi ed annunciano che dopo il MotoGp molti chiuderanno e quindi già dopo il 10 settembre, e solo poi dopo un’altra settimana, dal 17 quindi, praticamente tutti.

C’è da chiedersi come farà il tessuto economico-commerciale a sopravvivere al duro inverno se già a metà settembre l’indotto turistico sarà ridotto al lumicino? "Noi stiamo sensibilizzando i colleghi affinchè tutti gli stabilimenti restino aperti o perlomeno con un buon servizio fino almeno al 20 settembre ed anche oltre in alcuni casi – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica –, ma serve la collaborazione di tutti. Mi riferisco anche ad albergatori, ristoratori e commercianti, la città deve restare viva". Ma tale appello pare essere rimasto inascoltato.

Dagli albergatori arriva la conferma che si chiude prima: "Troppo alti i costi di gestione e le maxibollette – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – molti di noi non se la sentono di proseguire con poche camere ma spese e personale a pieno regime. Molti chiuderanno dopo il 10 settembre, poi almeno per un’altra settimana avremo un raduno nazionale di Cgil, promosso dalla nostra associazione, e questo ci darà ancora un po’ di respiro ma dopo il 17 settembre la stragrande maggioranza delle strutture alberghiere cattolichine abbasserà la saracinesca".

Tante le polemiche durante la stagione estiva ed ora un settembre che rischia di essere di fatto dimezzato. Tanti temi su cui riflettere: c’è chi chiede alberghi diffusi, chi chiede di bloccare le trasformazioni in appartamenti di hotel chiusi da anni ma intanto aumentano pure i bed and breakfast con hotel che si convenzionano con ristoranti e chioschi. Per la Regina urge una riflessione complessiva sul tipo di target turistico che si vuole raggiungere e sul modo di allungare una stagione (turismo sportivo? congressuale?) che è sempre più solamente legata a mare e sole.

Luca Pizzagalli