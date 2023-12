Stagione di prosa: quanti big al Galli nel 2024

Dai Motus alla letteratura novecentesca, dal musical dedicato ai Queen al noir di Carlotto alla magia di Victoria Chaplin alle fantasmogorie di Arturo Brachetti. Si annuncia all’insegna di grandi nomi e produzioni di prestigio la seconda parte della stagione di prosa del Teatro Galli. Da domani parte la prevendita per gli spettacoli in cartellone nei mesi di gennaio, febbraio e marzo (biglietti acquistabili dalle 10 online e al botteghino del Galli, aperto fino alle 14).

Il primo mese dell’anno comincia con La signora del martedì (12-13-14 gennaio), testo di Massimo Carlotto con in scena Alessandro Haber e Giuliana De Sio. Identità, sessualità e povertà entrano in conflitto nella Napoli in chiaroscuro raccontata in Le cinque rose di Jennifer (31 gennaio), testo del drammaturgo Annibale Ruccello.

Febbraio nel segno della magia e della meraviglia con due grandi produzioni: Cabaret di Arturo Brachetti con Diana Del Bufalo (3 e 4 febbraio) e Bells and Spells con Aurélia Thierrée. Per lo spettacolo diretto da Victoria Thierrée Chaplin si aggiunge una quarta replica oltre a quelle inizialmente annunciate: 23 e 24 febbraio (ore 21, turni A e B), domenica 25 febbraio ore 16 (turno C) e ore 21 (fuori abbonamento). Tra i protagonisti anche Marco Paolini con Boomers (6-7-8 febbraio), Ugo Dighero con L’avaro di Molière (16 febbraio). Il mese si chiude con il debutto a Rimini di Drusilla Foer, con il suo spettacolo Venere Nemica (28 febbraio).

A marzo riflettori accesi sulla nuova produzione dei Motus che si ispira alla celebre gothic novel Frankenstein (a love story) (2 marzo). Maria Paiato insieme a Mariangela Granelli, Ludovica D’Auria porta in scena Boston Marriage (5-6-7 marzo), piccolo capolavoro teatrale firmato da David Mamet. Fratellina (15 marzo) è invece il titolo dello spettacolo della Compagnia Scimone Sframeli, vincitore del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2023 come miglior novità italiana. A chiudere la stagione in abbonamento uno dei grandi interpreti dello spettacolo italiano, con Eros Pagni in Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello (20-21-22 marzo).

Tra gli appuntamenti fuori programma, c’è attesa per il musical We will rock you, una serata dedicata ai Queen con un’eccezionale band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo, prodotto per l’Italia da Barley Arts (12 marzo).

Tre spettacoli fuori abbonamento, dedicati agli autori del Novecento, rivolto in particolare ai più giovani. A condurre in questi percorsi, più o meno battuti, Mario Perrotta (Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà giovedì 1 febbraio, Teatro degli Atti), Giorgio Pasotti diretto da Alessandro Gassmann (Racconti Disumani da Franz Kafka, 18 febbraio) e Paolo Nori (La libertà. primo episodio, 20 gennaio). In occasione del Giorno della Memoria Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere, di e con Alex Cendron.