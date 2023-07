Stagione finita per l’hotel Derna "Non è a norma"

Stagione finita per l’hotel Derna. Il 5 luglio la polizia di Stato e quella locale, in seguito ad alcune segnalazioni, avevano effettuato un nuovo blitz nell’albergo, che già era stato chiuso una volta (nel mese di febbraio) per irregolarità amministrative e violazioni alle norme igienico-sanitarie. La struttura poi ha cambiato gestione e ha riaperto i battenti, ma durante i controlli delle forze dell’ordine della settimana scorsa erano emerse altre irregolarità. L’hotel ha ripreso a lavorare senza la necessaria licenza, e all’interno gli agenti hanno trovato 35 clienti senza che nessuno fosse stato registrato. Non solo: tra i vari ospiti dell’albergo c’era anche uno spacciatore sorpreso in camera con due etti di marijuana. Numerose le sanzioni elevate contro i nuovi gestori. Dai successivi accertamenti fatti dagli uffici del Comune e dai vigili del fuoco è emerso che il Derna non è in regola con le norme antincendio. I gestori hanno fatto richiesto per riaprire, ma è arrivato il diniego da Palazzo Garampi. La nuova licenza all’hotel sarà rilasciata solo dopo che saranno stati eseguiti tutti i lavori per mettere a norma la struttura.