Stagione ‘ingombrante’ a San Clemente

Ai nastri di partenza la nuova stagione del teatro Giustiniano Villa di San Clemente, curata da Citta Teatro. ‘Stagione ingombrante’ – questo il titolo – comincerà sabato 22 novembre, quando sul palco con la sua sagace ironia salirà Annagaia Marchioro in Pourparler: una serata di comicità autentica e genuina per parlare d’amore, di desideri, di cosa vuol dire essere genitori oggi, di cosa vuol dire costruire una famiglia che ci rispecchi davvero.

Sabato 6 dicembre ecco l’esuberanza di Luisella Tamietto: in Lady Comedy Show saranno in scena 14 donne differenti, esasperate nei tratti, eccentriche, stravaganti e accattivanti. Dalla sposa abbandonata sull’altare alla donna in carriera, dalla Barbie alla suora, prese in giro con un pizzico di cinismo e con tantissima ironia, tutte impersonate da Luisella, in grado di passare dall’una all’altra con la tecnica del quick change, sulle note del pianista Aldo Rindone, con lei in scena.

Valerio Aprea sarà protagonista sabato 13 dicembre in Il (vero) problema di questo Paese. Un incontro spettacolo durante il quale Francesca Airaudo dialogherà con Aprea, attore di teatro, cinema e tv (Propaganda Live) sul libro scritto a quattro mani dallo stesso Aprea e Marco D’Ambrosio, autore, fumettista e cartoonist, in arte Makkox.

Infine sabato 20 dicembre Claudio Morici con ironia narrerà di scrittori ingombranti, stretti tra genialità e disperazione, in La malattia dell’ostrica, spettacolo che chiuderà la prima parte della stagione teatrale. Ogni sera il teatro aprirà alle 20 e il pubblico potrà godersi un aperitivo mentre va in scena pre show con Città Teatro. Gli spettacoli cominceranno poi alle 21.15.

Città teatro next, il progetto realizzato grazie ai fondi della Regione, innoverà la sala con tecnologie sceniche a basso consumo e l’implementazione di strumenti digitali e video per ampliare le possibilità creative e produttive. Prevendite da lunedì, online su liveticket.it e all’edicola Pensieri & Parole in via Tavoleto 1801 a S. Andrea in Casale.