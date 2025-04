Stagione teatrale da record con 5.500 spettatori

Cala il sipario sulla stagione del teatro Corte di Coriano, dopo un totale di 32 spettacoli presentati durante l’anno. Appuntamenti serali, domenicali, dedicati alle scuole in orario mattutino e spettacoli dialettali: al teatro corianese è andata in scena un’altra programmazione dedicata a chiunque, dai grandi ai più piccoli. Un’annata che porta con sé dei grandi numeri: 5.578 presenze totali, per una media di 175 spettatori a spettacolo, su una capienza di 187 posti. "Siamo soddisfatti per i risultati positivi di questa stagione teatrale, sia in termini numerici che di programmazione – dice l’assessore Anna Pazzaglia –. Il sipario però non si chiude qui. Questa estate la rassegna ’Cortestate’ animerà con una serie di spettacoli serali il castello malatestiano". La prima data in calendario sarà il 20 giugno per la Notte Rosa con lo spettacolo ad ingresso gratuito ‘ I love rock and roll’ di Katastrofa Clown.

La stagione si è aperta in musica l’anteprima nazionale del nuovo tour di Fabio Concato che ha anticipato i tanti concerti in calendario. Non sono mancati poi i comici d’autore, la prosa contemporanea. La rassegna dedicata alle famiglie ha ospitato compagnie professioniste e non è mancato uno spettacolo della Compagnia Fratelli di Taglia che ha organizzato e ideato l’intera programmazione.

f. t.