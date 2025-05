Stalking e minacce all’ex fidanzata. Arrestato militare della Vespucci

Per ore ha seguito l’ex fidanzata e sua madre per le strade di Rimini, pedinandole ovunque andassero. Poi ha tentato con la forza di entrare nell’appartamento della giovane donna, non rassegnandosi alla fine della loro relazione. Quando le due, spaventate e chiuse dentro casa con un’amica, hanno allertato la polizia, gli agenti intervenuti lo hanno trovato nascosto all’ultimo piano del condominio, celato dietro alcuni mobili. Protagonista dell’episodio un 21enne originario di Lugo, militare della Marina in servizio sull’Amerigo Vespucci, arrestato l’altro ieri dalla polizia di Stato su delega del pubblico ministero di turno, Davide Ercolani. Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani. La vittima, anch’essa militare, presta servizio nella Capitaneria di porto di Rimini. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le molestie sarebbero iniziate subito dopo Pasqua, quando la ragazza ha deciso di porre fine alla relazione per via dei comportamenti sempre più ossessivi e possessivi del giovane. Da quel momento, lui avrebbe iniziato a perseguitarla con telefonate e messaggi, dichiarandosi incapace di vivere senza di lei e pronto a gesti estremi. Venerdì scorso, si sarebbe presentato all’improvviso nell’appartamento dell’ex compagna con la scusa di recuperare alcuni effetti personali. Alla sua ennesima richiesta di rimanere, madre e figlia, accompagnate da un’amica, sono uscite di casa per sfuggirgli, ma lui le ha seguite con insistenza a piedi e in bicicletta, ignorando le loro suppliche di lasciarle in pace. Più tardi, intorno alle 22, il giovane si sarebbe introdotto nuovamente nel condominio, bussando con insistenza alla porta e chiedendo di entrare. Terrorizzate, le tre donne si sono chiuse dentro e hanno contattato la questura. Quando la pattuglia delle Volanti è giunta sul posto, lui ha cercato di allontanarsi facendo finta di niente, ma è stato poi rintracciato nascosto all’ultimo piano dello stabile dietro una pila di mobili. Dopo la denuncia della ex compagna, è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari. In merito alla vicenda, la Marina Militare ha fatto sapere che il 21enne "era imbarcato su nave Vespucci da poco più di un mese, era libero dal servizio, in licenza presso il proprio domicilio per motivi di salute". In una nota ufficiale si legge: "La Marina Militare, nel ribadire il proprio pieno sostegno all’azione dell’autorità giudiziaria, prende le distanze da comportamenti simili, contrari all’etica e ai valori della forza armata, che sono rappresentati ogni giorno dal personale in servizio che con spirito di sacrificio e senso dello Stato, compie il proprio dovere". L’indagato, difeso dall’avvocato Francesca Filipucci, è incensurato e ora accusato formalmente di stalking.

Lorenzo Muccioli