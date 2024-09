Stalli blu gratis dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre tornano liberi e gratuiti gli stalli di via del Porto, via Verdi, via don Minzoni (dalla scalinata fino a via Verdi), via Lungo Tavollo, via Carducci, Largo Landa, piazza Nazioni, Gran Bretagna e Corso Italia. Dunque parcheggio libero e gratuito per i mesi invernali. E non solo. Sempre dal 1° ottobre, gli stalli per i ciclomotori delle vie Fiume, Risorgimento, Belvedere, Volta e Rossini, Pellico saranno disponibili per il parcheggio delle auto. "Con la fine della stagione estiva, abbiamo ripristinato la sosta libera su alcuni stalli blu della città prossimi alle aree del centro – spiega l’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini – La sperimentazione dei parcheggi blu in quelle vie è stata adottata principalmente per evitare nei mesi estivi la sosta selvaggia e per dare una migliore turnazione ai posteggi. Di fatto molti stalli sono risultati liberi con maggiore possibilità anche per i residenti con abbonamento di trovare posto. Nel frattempo stiamo lavorando alla riorganizzazione di alcune prescrizioni relative agli stalli e agli abbonamenti per la sosta".