"Stalli rosa per le donne in gravidanza Partiamo dalla via centrale dopo il restyling"

Parcheggi rosa e fiori per le donne. Due proposte (del tutto indipendenti l’una dall’altra) in vista dell’8 marzo. "Mancano gli stalli rosa per le donne in gravidanza e le famiglie con neonati – attacca Alessandro Berardi, consigliere Civici per Bim –. Una città come la nostra non può restare al palo. Ovunque ci si mobilita per rimodulare le aree di sosta e dare supporto a donne e famiglie. È il momento di farlo anche da noi. Si dovrebbe partire dalla riqualificazione di via Panzini, appena conclusa".

Sul ‘fronte floreale’ iniziativa dell’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, che con il presidente della Pro Loco Rocco Berardi annuncia: "Aism sarà di nuovo nelle piazze italiane in occasione della festa della donna e tornerà con due fiori: la gardenia e l’ortensia. Un’unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla perché purtroppo la patologia è donna:colpisce le donne in misura doppia rispetto agli uomini". Oggi e domani la Pro Loco sarà presente con un gazebo in piazza Matteotti, dalle 9 alle 13 e

mercoledi 8 marzo dalle 8 alle 13 in via Caduti della Libertà – piazza del Mercato "per aiutare i volontari dell’associazione a distribuire le piante di gardenia e fare informazione sulle proprie attività".