Stampavano soldi falsi. Un arresto a Morciano

E’ stato compiuto un arresto anche a Morciano di Romagna tra i tre eseguiti dalla guardia di finanza nell’ambito di una operazione anti-riciclaggio che ha portato a mettere le manette ai polsi anche di altri due indagati tra Roncofreddo e Savignano. I tre sono sospettati di avere venduto online banconote di euro false, attraverso il cosiddetto ’dark web’ e tramite ’Telegram.

Nell’ambito della stessa operazione, la guardia di finanza ha anche individuato due stamperie clandestine che sarebbero state utilizzate dagli indagati per produrre le banconote false. Le stamperie, individuate in Piemonte e in Abruzzo, era infatti attrezzate per produrre banconote false che venivano poi vendute online con destinazione anche all’estero.

Le Fiamme Gialle hanno dunque arrestato un’altra persona e denunciato una seconda, oltre a sequestrare oltre 4.500 euro falsi, portando il totale dell’operazione a 170mila, insieme ai pc, le stampanti, varie sim-card e anche documenti falsi. Tutto materiale impiegato nell’azione di falsificazione in cui è rimasto coinvolto appunto anche un uomo residente a Morciano.