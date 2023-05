Stamperia Marchi: convegno e visite

Dopo la festa che si è svolta il 17 marzo scorso, le celebrazioni per i 390 anni del mangano proseguono giovedì 11 con un convegno in programma alla biblioteca Baldini e una serie di visite guidate all’interno della stamperia. Dalle 17 alle 19, in particolare, la biblioteca comunale Baldini ospiterà l’incontro di approfondimento ‘Il mangano: una storia continua’, organizzato in tre momenti. Nel corso della giornata il mangano sarà protagonista anche di una serie di visite guidate – durante le quali si potrà vederlo in funzione – alle 10, 10,30, 11, 11,30, 14,30, 15,30 e 16, mentre dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16, sempre alla stamperia Marchi, sarà nuovamente possibile effettuare una stampa sulla tela speciale creata per il 390° compleanno del mangano. Per informazioni sul convegno: biblioteca Baldini 0541356.299; per prenotazioni e informazioni sulle visite guidate: stamperia Marchi 0541626018.