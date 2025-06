Stangata per i furbetti del parcheggio: 70 multe ogni giorno

È stato un Rimini Wellness amaro per chi in questi giorni ha scelto di parcheggiare la propria automobile nelle aree verdi vicino alla fiera di Rimini e non nel parcheggio della fiera stessa. Nell’arco di tutte le giornate infatti gli agenti della polizia municipale di Rimini si sono attivati per perlustrare le zone limitrofe alla fiera. Un’attività che ha portato gli agenti a ravvisare parcheggi irregolari da parte degli ospiti della kermesse sportiva per 144 multe almeno (questo il numero di quelle elevate da venerdì a ieri), un dato a cui si aggiungeranno anche le sanzioni del pomeriggio. Si tratta di una media di 70 multe al dì per chi, anziché usufruire del parcheggio interno alla fiera, ha preferito sostare sulle aree verdi limitrofe, infrangendo le regole e vedendosi recapitare una sanzione anche di 200 euro.