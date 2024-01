Stangata sugli anziani. Aumentano le rette delle case di riposo: 123 euro in più al mese

Quasi 1.500 euro in più in un anno. Il 2024 porterà con sé pesanti rincari per le famiglie riminesi che hanno anziani in case di riposo o disabili nei centri residenziali. È l’effetto dell’aumento delle tariffe delle case residenza anziani e dei centri socio riabilitativi e residenziali per disabili, deliberato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna: secondo le stime, ogni utente dovrà pagare 4,10 euro in più al giorno per persona, per un totale di circa 123 euro al mese. L’assessore regionale al welfare, Igor Taruffi, ha precisato che le tariffe non venivano ritoccate da 15 anni e che "il sistema dei servizi socio-sanitari è stato messo a durissima prova". Ma la decisione ha comunque creato non pochi malumori. "Prevediamo un duro contraccolpo che, unito ad un’inflazione dilagante, rischia di mettere in seria difficoltà tantissime famiglie, senza tenere conto delle loro effettive condizioni socio-economiche – dice Roberto Battaglia, segretario generale della Spi - Cgil (il sindacato dei pensionati) di Rimini –. Come sindacato, ci stiamo preparando a far sentire la nostra voce in maniera unitaria e contemporaneamente cercheremo di aprire un confronto con la Regione e con gli enti locali. In particolar modo, sono tre i punti fermi sui quali desideriamo richiamare l’attenzione. Il primo riguarda la trasparenza delle tariffe: le famiglie hanno il diritto di essere adeguatamente informate sulle specifiche delle singole voci che compongono l’ammontare complessivo delle rette. In secondo luogo, comprendiamo la necessità di prevedere degli aumenti per compensare l’aumento generalizzato dei costi. Tuttavia riteniamo che i rincari non debbano essere applicati in maniera indisciminata, ma andare di pari passo con un effettivo miglioramento della qualità dei servizi. Terzo: rivendichiamo la necessità di parametrare gli aumenti in base alle diverse fasce Isee così da garantire il principio della proporzionalità. Se questi punti non saranno rispettati, non escludiamo mobilitazioni a livello regionale".

"Le strutture – osserva Stefano Vitali, presidente dell’azienda per i servizi alla persona ‘Valloni-Marecchia’, che gestisce case di riposo e scuole – si trovano da tempo a dover far fronte al boom del carovita: mediamente tutte le voci di spesa hanno registrato aumenti del 10%, dal costo del lavoro a quello delle materie prime fino ad arrivare alle bollette di luce e gas. Per le case residenze gli adeguamenti delle tariffe diventano una questione di sopravvivenza: senza di essi non sarebbe possibile continuare a garantire l‘efficienza dei servizi e il pagamento degli stipendi. In alcuni casi il rischio sarebbe addirittura quello di chiudere. Nel settore privato d’altra parte si prevedono conti ancora più salati. L’unico errore, forse, è stato quello di non rendere graduali gli aumenti, spalmandoli su più anni così da permettere alle famiglie una migliore assimilazione".

Lorenzo Muccioli