Stangata sulla Tari, ora è scontro politico

Quest’anno a Santarcangelo la Tari, la tassa sui rifiuti, è salita del 6,3%. Un rincaro deciso a maggio in consiglio comunale che sta pesando su famiglie e attività, tanto che in questi giorni molti hanno ricevuto bollettini più salati del previsto. Tra loro c’è anche l’ex consigliere di maggioranza Roberto Zaghini, titolare del bar-edicola Baraonda, che ha denunciato pubblicamente l’assenza di sconti per le attività in periferia. Da qui è partita una polemica che ora vede scendere in campo le opposizioni e rilancia la questione all’Amministrazione comunale. Italo Piscitelli, consigliere di Fratelli d’Italia, parla di segnale grave: "Il solo fatto che un ex consigliere di maggioranza si lamenti è un campanello d’allarme per l’amministrazione. Certo, non si possono fare figli e figliastri per un servizio, ma chi produce di più deve pagare in proporzione. Sono dati da non sottovalutare e tenerne conto al fine della salubrità della vita". "Aumentare le tasse la strada più semplice ma non la più equa – rimarca Piscitelli–. Io risparmierei altrove: basterebbe spegnere un lampione su due per tagliare del 50% i costi dell’energia e destinare quel risparmio alla Tari". Non meno duro Gabriele Stanchini, di Alleanza Civica: "Trovo grottesco che Zaghini, candidato con Pensa una Mano, oggi si lamenti dell’aumento. Non era lui a sostenere il sindaco Sacchetti sventolando la bandiera falce e martello? Questo è il risultato. Inoltre il suo stesso capogruppo Patrick Wild ha votato a favore dell’aumento della Tari del 6,3%: prime crepe in maggioranza?".

Il nodo, secondo Stanchini, è politico: "Quando si tratta di incarichi legali per Mutonia da 40mila euro i fondi si trovano, mentre per cittadini e imprese si aumenta la pressione fiscale senza scrupoli. È un doppio binario: soldi per iniziative ideologiche da una parte, rincari dall’altra. Noi non possiamo in alcun modo condividerlo".

Una vicenda che, partita da una bolletta indigesta, si è trasformata in un vero e proprio caso politico.

Aldo Di Tommaso