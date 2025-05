Stangata sulla tassa rifiuti: "Rincaro del 6,3 per cento. E il servizio è peggiorato..."

Arriva l’ennesima stangata sulla tassa rifiuti a Santarcangelo. Nel 2024 la tariffa era aumentata del 6 per cento. Quest’anno il rincaro sarà maggiore: la tassa "crescerà del 6,3 per cento", attacca la minoranza, che ha votato compatta contro l’aumento, approvato martedì sera dalla maggioranza. Un aumento, ha spiegato in aula l’assessore al bilancio Gianni Giambi, dovuto all’incremento dei costi del servizio e alle disposizioni di Arera (l’Autorità di regolazione in materia di energia, reti e ambiente). "È un incremento ingiustificato, considerando anche che non aumenta la qualità del servizio", attaccano dalla minoranza i consiglieri di Alleanza civica e Fratelli d’Italia e Luigi Berlati. Durissimo l’affondo di Gabriele Stanchini (Alleanza civica). "Il rincaro del 6,3 per cento non é né giustificabile né sostenibile nel contesto economico di oggi, già segnato da rincari generalizzati". Ma "ciò che rende il provvedimento ancora più inaccettabile è la mancanza di coerenza dell’amministrazione nella gestione dei soldi pubblici. Soltanto poche settimane fa sono stati stanziati 30mila euro per gli incarichi agli avvocati, per contrastare la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che impone la demolizione delle case dei Mutoid. È una somma importante per sostenere una batttaglia politica e ideologica, che nulla ha a che vedere con l’interesse collettivo. Quando si trattaƩdi difendere certe scelte simboliche, i fondi si trovano. Quando invece è in gioco la tutela dei cittadini, si procede con l’ennesimo aumento delle tasse". Nel merito, "è sconfortante constatare che il servizio della raccolta rifiuti, gestito da Hera, continua a presentare gravi inefficienze. Abbiamo criticità diffuse a Santarcangelo – incalza Stanchini – E la raccolta non è puntuale in tante zone della città. Inamissibile chiedere allora ai santarcangiolesi di pagare ancora di più, per un servizio che fa acqua da tutte le parti". Per la minoranza, il Comune dovrebbe pretendere un servizio migliore da Hera, e avrebbe dovuto trovare nel bilancio le risorse per contenere i costi della tassa. Voto contrario dell’opposizione anche sul consuntivo di bilancio del 2024, che si chiude con un avanzo di 3 milioni.