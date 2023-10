Stangati dai giudici. Gli hotel restano chiusi: "Esiste il pericolo di infiltrazioni mafiose"

Dovranno restare chiusi gli hotel Gin e Morolli, due alberghi a tre stelle di Viserba. Così hanno deciso i giudici del Tar (con sentenza pubblicata due giorni fa), respingendo il ricorso presentato da una coppia di imprenditori che gestiva in affitto le strutture ricettive.

Contro i gestori era scattata, ad aprile, l’interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura. Un provvedimento a cui aveva fatto seguito, pochi giorni dopo, quello di chiusura emesso dal Comune di Rimini (sulla base dell’interdittiva). I titolari dei due hotel di Viserba, attraverso i loro avvocati, avevano subito fatto ricorso invocando la sospensiva. Sospensiva negata a maggio dal Tar. La settimana scorsa poi si è tenuta una nuova udienza sul caso, per entrare nel merito della vicenda, e i giudici del tribunale amministrativo regionale hanno deciso di confermare il provvedimento di chiusura, condannando i titolari delle strutture alberghiere a pagare 2mila euro di spese legali alla Prefettura e altrettanti al Comune di Rimini.

Nell’articolata motivazione della sentenza, i giudici fanno notare prima di tutto che "per affrontare le spese necessarie all’attività, era stato acceso un mutuo di 27mila euro (con la madre di lui a fare da garante del finanziamento, ndr)". Un importo "ritenuto del tutto incongruo – si legge nella sentenza – all’apertura di un’attività economica del genere". Ovvero di un albergo con 32 camere, il primo preso in affitto dalla coppia con la loro società di gestione. Società "il cui capitale sociale, fino al 31 maggio del 2019 – rilevano i giudici – era di soli 10 euro". Questo fa "presumere che l’avvio della gestione sia stato possibile grazie a un finanziamento proveniente da un soggetto diverso dall’amministratore" della società. E "il fatto che la socia di maggioranza – continuano ancora i giudici – non disponesse di risorse proprie, né di capitale sociale adeguato, pare confermare la veridicità dell’interdittiva antimafia, secondo cui l’apertura dell’hotel sarebbe stata resa possibile grazie a beni frutto del reato di appropriazione indebita".

Non è finita qui. Per il Tar è rilevante la posizione del marito di lei, già coinvolto in altri procedimenti per vari reati (estorsione compresa). "Significativi sono i suoi contatti con la criminalità organizzata calabrese", scrivono i giudici, e in particolare con un esponente che "gli avrebbe prestato del denaro per prendere hotel in affitto". Pesanti accuse che, dicono gli avvocati della coppia, "sono infondate. Gli hotel sono stati presi in affitto regolarmente, non c’era bisogno di chissà quali cifre per avviare l’attività – sostiene uno dei legali, Giancarlo Migani – Inoltre né dai documenti, né dalle varie intercettazioni emergono elementi su presunti rapporti con organizzazioni mafiose. La battaglia legale andrà avanti, nei prossimi giorni valuteremo se fare ricorso al Consiglio di Stato".

Manuel Spadazzi