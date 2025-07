Stangati i ’pallinari’: i vigili ne denunciano 15

Un trucco vecchio come il mondo. Eppure c’è ancora chi ci casca... Sarà per questo che, come ogni estate, i ’pallinari’ tornano ad infestare i viali riminesi, quelli più frequentati dai turisti. Di pari passo, tornano anche i controlli, in divisa o in borghese, della polizia locale di Rimini, impegnata a dare la caccia ai truffatori specializzati nel gioco delle tre campanelle. Negli ultimi giorni, tra Marina centro e Miramare, i servizi condotti dagli agenti hanno portato all’identificazione di 14 persone e alla denuncia di 15 ’pallinari’.

Le operazioni hanno interessato in particolare via Vespucci, viale Regina Margherita e viale Principe di Piemonte, dove sono stati fermati gruppi di persone colte in flagranza mentre organizzavano o partecipavano alla truffa. Durante i controlli, sono stati sequestrati 220 euro in contanti utilizzati per le finte puntate, oltre a tutto il materiale impiegato per lo svolgimento del gioco: tavole, bicchieri, palline e tappetini.

Il primo intervento si è svolto nel fine settimana a Marina Centro, dove due persone sono state sorprese nel bel mezzo della loro attività, a caccia di turisti da spennare. Un secondo blitz è scattato lunedì a Miramare, con altri due uomini fermati. In entrambi i casi uno dei sospettati si occupava della gestione del gioco, mentre l’altro fingeva di puntare per attirare i passanti. Uno dei due è risultato recidivo ed è stato denunciato due volte.

Un’ulteriore operazione poi si è svolta nella serata di martedì a Miramare. Gli agenti del nucleo sicurezza urbana hanno identificato otto persone impegnate nell’attività, mentre altri complici sono riusciti ad allontanarsi. Poche ore dopo, la stessa pattuglia ha sorpreso altre tre persone in viale Regina Margherita, all’altezza del bagno 130. Anche per loro sono scattate denuncia e sequestro del denaro.

La campagna della polizia locale di Rimini contro i ’pallinari’ trova il suo sostegno legislativo nella sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato come il gioco delle tre campanelle configuri a tutti gli effetti il reato di gioco d’azzardo. A supporto delle attività vi è anche il regolamento comunale in materia di sicurezza urbana. Anche nelle prossime settimane, la polizia locale riminese proseguirà con altri controlli nelle zone più battute dalle batterie di ’pallinari’.