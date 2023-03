Stangati venditori abusivi e mendicanti

Ingiunzioni di pagamento a raffica, quelle che sono comparse in questi giorni sull’albo pretorio del Comune. Che punta all’incasso. Quasi una ventina di ordinanze, che la polizia municipale ha fatto a mendicanti, commercianti (molti stranieri) che non rispettano gli spazi di esposizione esterni ai negozi, venditori abusivi, proprietari di cani che avevano ’dimenticato’ di mettere il guinzaglio. "Si tratta di interventi di controllo puntuali e importanti sul territorio", spiegano dal comando della municipale. Le ingiunzioni segnalate non sono recenti: il Comune ha cinque anni di tempo per metterle a ruolo, cosa che è stata fatta nei mesi scorsi. Ma la linea intrapresa dall’amministrazione negli anni rimane la stessa. Quel tipo di attenzione, quel controllo puntuale del territorio di Bellaria Igea Marina, è stato rivendicato con soddisfazione dall’amministrazione nel tracciare il bilancio dell’attività svolta dal corpo della polizia municipale nel 2022.

Tra i cani ’in libera uscita’, si segnala in particolare il caso di un barboncino "lasciato circolare incustodito su via Einstein... attraverso la lettura del microchip si risaliva al proprietario". Che è stato multato per 65,64 euro. E il caso di un meticcio in via Panzini, zona Cagnona, che era però sprovvisto di microchip: per questo è stato recuperato e affidato alla cooperativa Centofiori, e poi riconsegnato al proprietario (qui la multa è stata più bassa, 51,64 euro). Il mendicante è stato sanzionato per 200 euro più 5,88 di spese) per violazione del regolamento di polizia urbana: "Elemosinava nei pressi del supermercato A & O con fare insistente e petulante, arrecando disturbo ai clienti e ai passanti". Tra i multati anche diversi commercianti abusivi. Qui il conto è ben più salato (ressta da vedere se poi sarà saldato): si viaggia sui 1.032 euro più le spese. Con sequestro di "statuette, anelli, braccialetti, collane" e quant’altro. La multa record è quella a carico di un altro commerciante abusivo, ben 5.174 euro complessivi. Sono state 151 le "persone controllate durante servizi specifici di polizia amministrativa e giudiziaria" lo scorso anno.