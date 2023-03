Stanze d’hotel occupate dai pusher

Si è conclusa ieri con due denunce un’operazione della polizia locale iniziata la scorsa settimana nella quale sono state sorprese alcune persone che occupavano abusivamente due hotel del centro città, chiuse da qualche anno. Il controllo, fatto nei giorni scorsi dagli agenti del Nucleo sicurezza urbana della polizia locale con le Unità Cinofile, si è svolto in 2 hotel che da qualche anno hanno cessato l’attività. Nel primo sono stati sorpresi 2 uomini di origini straniere, già conosciuti agli agenti per precedenti per spaccio, i quali adesso sono stati denunciati per invasione di edifici. Nel secondo controllo, sono state messe in fuga invece alcune persone che occupavano abusivamente le stanze. Qui gli agenti hanno trovato anche legato ad un letto, un cucciolo di pittbull che adesso è stato consegnato per la tutela al canile di Rimini.