Stanziati 10mila euro per 4 studenti disabili

"Pronti 10mila euro per aiutare in modo concreto quattro ragazzi bellariesi con disabilità dell’istituto Guerra di Cervia". Con queste parole l’assessore alla scuola di Bellaria Igea Marina, Francesco Grassi, ha annunciato il sostegno del Comune al progetto Tutor per l’anno 2025. Un’iniziativa di inclusione scolastica e assistenza didattico-educativa che garantirà un supporto mirato a quattro alunni con disabilità, residenti nel comune e frequentanti l’Istituto Guerra di Cervia.

Il Comune ha deliberato lo stanziamento di un contributo complessivo pari a 9910 euro destinato a coprire un ‘pacchetto’ di 152 ore totali, ripartite in 8 ore settimanali per 19 settimane per ciascun alunno. Questo impegno economico permetterà di garantire un supporto concreto a studenti con bisogni educativi speciali, migliorando la loro esperienza scolastica grazie all’affiancamento di tutor qualificati.

Il progetto Tutor si basa su un modello di peer tutoring, in cui studenti diplomati negli anni precedenti offrono il proprio supporto a chi ne ha più bisogno. Questo approccio non solo favorisce l’apprendimento e l’inclusione degli studenti con disabilità, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita personale per i tutor coinvolti. "Crediamo fermamente nel valore di questo progetto. Lavorare insieme per favorire l’inclusione scolastica significa investire in un futuro più equo per tutti. – sottolinea l’assessore Grassi – Siamo orgogliosi di poter contribuire a questa esperienza formativa per i ragazzi". Con il rinnovato sostegno del Comune, il Progetto Tutor si riconferma un’importante risorsa per la comunità di Bellaria Igea Marina e per i suoi studenti.

a.d.t.