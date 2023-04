Stanziati 800mila euro per la via Del Porto

A Cattolica via Del Porto sarà rifatta completamente, con un investimento complessivo di 800mila euro. Una cifra significativa per l’arteria storica della Regina che collega la zona del porto al centro città, e alla strada di scorrimento via Garibaldi e la zona della stazione. "Ne parleremo nel corso del prossimo consiglio comunale _ conferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni _ perchè è un intervento che ci sta a cuore e che sarà effettuato dopo la prossima estate quando Hera avrà concluso i suoi sottoservizi. Andrà realizzato in due stralci perché rifaremo completamente la via con nuovi arredi, asfalti, marciapiedi ed illuminazione da cima a fondo".

Resta il nodo parcheggi da risolvere per una via sulla quale insistono anche numerose abitazioni di residenti. "Creeremo decine di posti auto a strisce blu dove ora non ci sono per favorire la rotazione tra turisti e garantire il posto auto tramite abbonamenti ai residenti _ spiega l’assessore _ Inoltre ridisegneremo la strada eliminando alcuni parcheggi per creare maggior ordine ed equilibro. Per i residenti studieremo formule con abbonamenti periodici, ma con maggiori zone a pagamento". Ma si annunciano altre manutenzioni. "Certamente interverremo anche sul quadro elettrico della via Violina _ conclude l’assessore _ risolvendo una volta per tutte l’annoso problema dei black-out in un quartiere molto popoloso. Contiamo di risolvere tutti i problemi entro l’inizio dell’estate sulò tema dell’illuminazione pubblica in quella zona". Di certo di alcune problematiche se ne discuterà ancora, come anche della carenza dei parcheggi in una città che al mare vede oramai numerosi cambiamenti (vedi il nuovo lungomare) ma posti auto ridotti al lumicino. Un tema al centro dell’attenzione proprio in questo periodo di primavera e prossimo all’inizio estate con migliaia di turisti ed auto in arrivo.

