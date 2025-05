Stanziato oltre mezzo milione per rifare le strade

San Giovanni mette mano al portafogli ed annuncia interventi importanti sulle proprie strade. La variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale del 24 aprile scorso ha destinato risorse significative alle opere pubbliche, con oltre 570.000 euro in particolare sulla manutenzione stradale, di cui 350.000 euro per le asfaltature e la nuova segnaletica orizzontale. Nel dettaglio, in accordo con il Comune di Cattolica, si interverrà in via Torconca e nell’area circostante sia con le asfaltatura che con la realizzazione di dossi (in via Crocetta), per un importo totale di 150.000 euro grazie. Via Pianventena sarà interessata nel tratto che comprende la rotatoria di via Longlaville e si andrà a completare l’intervento su via Brescia con la realizzazione dei dossi in asfalto, un passaggio pedonale protetto che interessa via Brescia e via Barattona per 120.000 euro. Altri 30.000 euro saranno destinati al completamento della bonifica di radici in via Gramsci, e interventi su via De Gasperi, via Renzi, via Matteotti, via Don Minzoni e via Rimini. Infine, 50.000 euro saranno impiegati per la segnaletica orizzontale.

"Si tratta di un’operazione consistente che si va ad aggiungere a quelle realizzate a fine 2024 – commenta l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Leonardo Mariani – e che testimonia la costante attenzione di questa amministrazione verso la sicurezza stradale". Nel 2025, infine, è prevista la nuova rotatoria su via Perugia incrocio con via Garibaldi, un tratto di strada particolarmente critico, per un importo già impegnato di 340.000 euro. Il progetto è in fase esecutiva e i lavori verranno avviati tra la fine dell’estate e inizio autunno. Il Granaio dei Malatesta è sempre più uno snodo viario e gli interventi di manutenzione stradale lo confermano.

lu.pi.