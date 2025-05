Starcon ’atterra’ al Palaturismo. Attesi oltre mille partecipanti

Mille alieni pronti a sbarcare. Tre giorni all’atterraggio di Starcon Italia, che torna al Palaturismo. Ospiti illustri, attori, astronauti, scrittori e divulgatori per la convention di fantascienza, fantasy, scienza, giochi dal 16 al 18 maggio. L’appuntamento, un classico nella città di Panzini, dove si svolge dal 1998, è organizzato dallo Star Trek Italian Club ’Alberto Lisiero’, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club, Ultimo Avamposto e Rocca Prop.

Tra gli ospiti Umberto Guidoni, astronauta e divulgatore scientifico, Anthony Rapp, noto per il ruolo del tenente comandante Paul Stamets in Star Trek, Sophie Aldred, interprete di Ace in Doctor Who, Nick Owenford, attore e stuntman con esperienze in Star Wars, Andor, Animali Fantastici e Wonka, Pasquale Ruju, sceneggiatore, scrittore e doppiatore, Claude Francis Dozière, scrittore.

Non solo scienza e spettacolo: ci sarà un’area ludica per tutti gli appassionati di giochi. Dai classici giochi da tavolo e di ruolo alle postazioni di retrogaming, passando per tornei e attività ispirate a universi come Star Trek, Star Wars e Doctor Who. Tra gli appuntamenti più spettacolari, le lezioni di combattimento Nik’ta Bat’leth Fight a cura della Italian Klinzha Society, "occasione imperdibile per immergersi nella cultura guerriera Klingon".

La zona espositiva ospita collezioni particolari: dalla Mostra Lego con modelli ispirati a Star Wars e Nasa, ai giochi da tavolo vintage, fino agli ’amigurumi nerd’ creati all’uncinetto. Non mancherà la tradizionale mostra-concorso di Fantomodellismo, dedicata alle creazioni artigianali a tema fantascientifico. Ancora: Kobayashi Maru game, il gioco di ruolo notturno dal vivo; lezioni di lingua klingon e uso della bat’leth, la micidiale arma dei guerrieri di Star Trek, presentazione del gioco on line Star Trek Horizon, retrogaming.

Starcon ospita tre eventi al suo interno legati ai club organizzatori: raduno di appassionati di Doctor Who e Kronos One 2025 convention Klingon, l’eroica razza di guerrieri di Star Trek.