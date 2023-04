Start, accordo aziendale per 950 lavoratori

Dopo 11 anni dalla nascita di Start Romagna, che portò Tram Rimini, Avm Forlì Cesena e Atm Ravenna a confluire nella nuova società, "è stato firmato l’accordo aziendale per l’intera area romagnola". L’altro giorno, fa infatti sapere la Filt Cgil riminese, "dopo quattro anni di consultazioni tra i lavoratori e di confronto con l’azienda", è stato firmato dalla stessa Filt, dalla Fit Cisl e da Faisa Cisal "l’accordo aziendale che sancisce il superamento delle vecchie contrattazioni aziendali provinciali e delle diverse modalità operative per la gestione della manutenzione degli autobus nei vari territori". L’accordo, che regolamenta anche "significativi aspetti economici legati alle retribuzioni", riguarda "circa 950 lavoratori, di cui 60 dipendenti delle officine (40 dei quali solo a Rimini)". Entrando nel dettaglio, il sindacato spiega che "sono stati definiti gli elementi indispensabili per un modello organizzativo delle officine che consentirà di affrontare i cambiamenti tecnologici che il settore della manutenzione sta per attraversare", definendo "piani di reclutamento e investimenti sulle officine, parallelamente ad una progressiva re-internalizzazione dei servizi precedentemente appaltati". Questo, evidenzia la Filt, "consentirà una stabilizzazione e riqualificazione del personale", e inoltre "saranno istituite nuove figure professionali all’interno delle officine, mentre una commissione tecnica monitorerà annualmente il corretto inquadramento dei manutentori, nell’ambito di un nuovo piano di formazione ed aggiornamento professionale".