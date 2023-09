Start Romagna si prepara a tagliare

"I costi di gestione sono sempre più alti" spinti anche "dal caro carburante". La constatazione del presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti porta a una conclusione. "In futuro dovremo rivedere la capillarità del servizio", che tradotto significa meno corse e una ottimizzazione delle tratte sacrificando presumibilmente quelle con meno passeggeri, preferendo servizi a chiamata come si sono già sperimentati in alcuni bacini di utenza, inclusa la zona sud della provincia, e l’ormai noto Shuttle mare a Marina Centro. "Serve mettere in circolazione mezzi con maggiore tasso di riempimento e il successo dei servizi a chiamata sperimentati sono una chiara indicazione. A livello generale, serve favorire la mobilità dolce con accelerazione dell’intermodalità e comunque aumentare le risorse disponibili al Fondo Nazionale Trasporti". Altro tallone d’Achille del trasporto pubblico è la puntualità. "Sappiamo che la puntualità è sotto la lente. Gli ostacoli sono la stagionalità del servizio, con picchi di traffico che in estate e in concomitanza coi grandi eventi la rendono complicata. La soluzione sono le corsie dedicate e il Metromare è l’esempio lampante di ciò". Intanto da un paio di settimane sul Metromare possono accedere anche utenti in bicicletta.