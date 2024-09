Stasera a Riccione si elegge la nuova. Miss Reginetta d’Italia

Bellezze in spiaggia. A contendersi stasera il titolo di Miss Reginetta d’Italia, all’Opera Beach Club di Riccione, ci saranno anche due ragazze romagnole. Si tratta di Nadia Martynova, 16 anni di Rimini, che sogna di diventare una presentatrice televisiva, e Clarissa Bala, 17 anni di Cesena, che aspira a fare la modella. Le due concorrenti, entrambe studentess, sfileranno sulla passerella insieme ad altre 38 ragazze, selezionate tra 80 partecipanti di tutta Italia. Alla finalissima sarà presente in veste di madrina Sofia Bruscoli (nella foto), modella, showgirl e conduttrice televisiva. Tra gli artisti che si esibiranno durante la serata anche Beppe Convertini, conduttore televisivo impegnato su Rai Uno con il programma Azzurro - Storie di Mare, Denny Mendez, attrice ed ex Miss Italia, e ancora Beatrice Luzzi, attrice protagonista di Vivere nonché autrice televisiva, e Rocco Ciarmoli, attore comico. Con loro anche Giulia Daniela Soponariu, 18enne di Torino, eletta Miss Reginetta l’anno scorso, e Luca Carpitella.

ni.co.