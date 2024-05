Stasera la ’finalina’ tra Fiorita e Cosmos

Tra oggi e domani il campionato sammarinese emetterà i suoi ultimi verdetti. Si comincia con la ‘finalina’ per il quarto posto, che vedrà opposte, questa sera, La Fiorita e Cosmos (20.45 ad Acquaviva). Sarà di fatto il congedo dalla stagione per la formazione di Serravalle, che, sfumati titoli ed Europa, proverà a togliersi quantomeno la soddisfazione di chiudere fra le migliori quattro. Discorso diverso invece per la squadra di Manfredini, ancora in grado di prendersi sia un trofeo che un pass per la prossima Europa Conference League: se il campionato non ha riservato particolari gioie ai gialloblù, potrebbe invece farlo la Coppa Titano, che in finale vedrà opposte proprio la formazione di Montegiardino e la Virtus fresca del suo primo scudetto. Nei precedenti stagionali fra Cosmos e La Fiorita comanda la seconda con un pari e una vittoria.