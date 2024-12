Statale 16, sottopasso pronto in aprile

Prosegue la costruzione del sottopasso ciclopedonale della rotatoria tra via Verenin Grazia e la Statale 16. Dopo aver completato la rampa sul lato mare della statale, i lavori si stanno ora concentrando sulla rampa lato monte. Il collegamento unirà la pista ciclopedonale di via Verenin Grazia con via Del Rivo, connettendo così la parte monte della Statale con quella mare. Questo progetto rappresenta un’importante operazione di ricucitura urbana, consentendo ai residenti della parte monte di accedere in sicurezza alla statale 16. L’infrastruttura avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, rappresentando un intervento strategico per la viabilità del nord di Rimini. I lavori prevedono un’ulteriore fase, durante la quale la circolazione stradale non sarà interrotta ma potrebbe subire leggere deviazioni. Entro il prossimo aprile prevista la conclusione degli interventi.