Statale 72, progetto da cambiare: "La Regione se ne faccia carico"

Il progetto di Anas per la messa in sicurezza della superstrada che da Rimini porta a San Marino (la statale 72) è da migliorare. A dirlo è il consigliere regionale Nicola Marcello, di Fdi, che ha presentato una interrogazione alla giunta di de Pascale. Marcello chiede alla Regione un contributo attivo per migliorare il progetto. Ovvero "sostenere in sede di conferenza dei servizi le richiese di miglioramento del progetto presentate anche dal Comune di Rimini oltre che dai cittadini" In particolar modo viene chiesta la realizzazione di una rotonde, oggi non prevista, all’altezza del Toys. Ma ci sono anche altri interventi chiesti dal consigliere come il collegamento sud Fornace-Marchesini. "Dopo ad aver partecipato a diversi incontri tra Comune e cittadini e conoscendo in maniera approfondita le varianti richieste al progetto originale di Anas, mi sono confrontato con i responsabili del progetto. In quella seduta ho illustrato le varie richieste dei cittadini e dell’ufficio tecnico del Comune di Rimini inviate negli ultimi giorni del 2024". Oggi Marcello chiede alla Regione di sostenere le modifiche al progetto in conferenza dei servizi,ed anche "se intende sostenere anche economicamente alcune opere integrative al progetto".