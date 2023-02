Statale, apre un altro cantiere. Si rischia il collasso

Un altro cantiere sulla statale 16. Dopo quello all’altezza dell’incrocio con via della Fiera, quello ancora non terminato all’intersezione con le vie Coriano e Montescudo, e il maxi cantiere con la consolare per San Marino che prenderà il via domani, ecco arrivarne un altro. In settimana partiranno i lavori per la realizzazione della rotonda tra la Ss16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto, nella zona sud, vicino al confine con Riccione. Si tratta dello snodo a poca distanza dall’ingresso dell’aeroporto. La rotonda è già stata finanziata all’interno delle risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020. L’investimento complessivo è di un milione e 150mila euro. Serviranno mesi per completare l’opera, e le operazioni necessarie per realizzare la rotonda comporteranno disagi al traffico nelle varie fasi del cantiere.

L’obiettivo finale è quello di rendere sicuro l’incrocio. Ma il cantiere non si limiterà a regolamentare la viabilità tra la statale e il viale che porta alla fermata del Metromare. Nella sua fase conclusiva l’intervento prevede anche la realizzazione di una infrastruttura per l’attraversamento della statale all’altezza dell’ingresso dell’aeroporto Fellini. Questo intervento dovrebbe eliminare i rischi che da tempo vengono lamentati per l’assenza di marciapiedi a ridosso dell’ingresso de Fellini e le persone che fin troppo spesso in estate camminano lungo la statale. "Grazie all’acquisizione da parte del Comune di alcune aree - spiegano dal Municipio -, si potrà procedere con la realizzazione di un collegamento pedonale tra la Ss16 e la via Losanna e di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su via Losanna". E’ un primo passo per ridefinire gli accessi all’aeroporto. Per il momento servirà molta pazienza da parte degli automobilisti visto che la statale si sta trasformando in una via crucis per la quantità di cantieri in corso. Per altro questi interventi si vanno a sommare ad altri nella viabilità cittadina riminese. "E’ questa per la città la stagione delle rotatorie - premette l’assessore Mattia Morolli - da quelle sull’Adriatica, su via Verenin Grazia, quella di Bigno che partirà a marzo. Con questo intervento finanziato con risorse statali Fsc diamo corso ad un primo importante intervento del percorso che porterà alla riorganizzazione degli accessi all’Aeroporto Fellini che metta in connessione aeroporto, Ss16, Metromare".

a.ol.