Statale, cantiere continuo Strettoie e sottopasso

Una corsia in meno e un sottopasso in più. La prossima settimana cambierà la circolazione sulla statale 16 nell’area di cantiere a ridosso della rotonda con via della Fiera. Per consentire l’avanzamento delle operazioni di lavoro al sottopasso ciclopedonale che unirà la zona di via della Fiera con la Grotta Rossa, è prevista la riduzione ad una corsia di marcia in direzione sud nel tratto che va dalla rotatoria all’intersezione con via Circonvallazione Nuova.

Si tratta della cosiddetta fase 3 del progetto che dovrebbe durare fino alla seconda settimana del mese di agosto, terminando quattro giorni prima del Ferragosto, in tempo per il ponte. Il tratto di strada in direzione nord invece non subirà nessuna limitazione in quanto la viabilità rimane confermata a due corsie.

Spostandosi nella rotonda tra la Ss16 e le vie Montescudo, Coriano e Flaminia Conca, sono ormai terminate le operazioni relative al sottopasso ciclopedonale. Sarà una questione di giorni prima che l’attraversamento interrato venga reso accessibile, collegando direttamente la via Montescudo con la via Flaminia Conca ed eliminando l’attuale semaforo per l’attraversamento a raso della statale. L’apertura del sottopasso porterà anche il contestuale ripristino della circolazione stradale nel tratto che va dal sottopasso di via Rodriguez, alla rotatoria Coriano-Montescudo. Il tratto torna a due corsie in direzione Ravenna. L’attuale limitazione alla circolazione si era resa necessaria per terminare i lavori sulla carreggiata e nell’area vicino al sottopasso ciclopedonale.

Dopo la torre che porta con sé l’illuminazione dell’intero svincolo si avvicinano a conclusione i lavori tant’è che il termine delle operazioni di cantiere porterà a restituire ai residenti il parcheggio di via Santerno, finora utilizzato come area per lo stoccaggio dei materiali. Il parcheggio tornerà fruibile nei prossimi giorni.

Casa di comunità. L’azienda Usl della Romagna, in accordo con il Comune, ha pubblicato un avviso di indagine immobiliare per individuare nell’area compresa tra Miramare, Rivazzurra e Marebello una struttura da destinare a questa tipologia di servizio medico-assistenziale.

