Statale, ecco il nuovo Vista-red. E fioccano già le prime multe

Occhio al semaforo. Da lunedì c’è una telecamera che si attiva ogni qualvolta un’auto supera la linea dello stop mentre sul semaforo scatta il rosso. Ci troviamo all’incrocio tra la Statale 16 e viale Campania. E’ qui che l’amministrazione comunale ha voluto spostare il Vista-red che in precedenza si trovava all’incrocio tra a Ss16 e viale Abruzzi. Oggi lì c’è una rotonda, ma quell’impianto era già stato acquistato dall’amministrazione comunale dopo l’iniziale noleggio, ed è stato riutilizzato.

Nelle ultime settimane gli operai hanno lavorato per predisporre gli impianti e le strutture necessarie a ospitare l’apparecchiatura nel nuovo incrocio, spostato sulla Statale un po’ più a sud. Da lunedì ogni volta che si attiva l’apparecchio il comando della polizia locale verifica l’infrazione. E di certo le sanzioni non mancheranno perché sono già una settantina le volte in cui il sistema si è attivato nella fase di sperimentazione.

Per testare l’apparecchiatura, la Polizia locale ha avviato una prima fase di test nella settimana precedente. Si è trattato di sei giorni di rilevazioni per capire come si stanno comportando gli automobilisti in quel tratto di strada. Un primo dato statistico dice che in soli sei giorni di una settimana di marzo, lontana dal caos dell’estate, sono transitati in quel tratto di Statale circa 98mila veicoli. Il traffico non manca, come anche i passaggi con il rosso. Il Vista-red si è attivato 30 volte per immortalare veicoli che procedevano in direzione sud. Mentre sono 40 le occasioni in cui ha ‘beccato’ mezzi che procedevano in direzione nord, attraversando l’incrocio quando era rosso.

La Polizia locale ha voluto testare l’impianto e anche verificare nel dettaglio i casi. Ad esempio l’auto potrebbe trovarsi a cavallo della linea di stop nel momento in cui scatta il rosso, dunque avrebbe impegnato l’incrocio quando era ancora giallo. Casi controversi che verrebbero scartati dagli agenti. Finite le verifiche, stando a quanto accertato dagli agenti della municipale, sarebbero scattate 13 violazioni in direzione sud e 28 in direzione contraria. In sei giorni 41 multe, "ovvero casi che avrebbero potuto provocare altrettanti incidenti – sottolinea il comandante della Polizia Locale, Isotta Macini -. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di operare nell’ottica di aumentare la sicurezza in un tratto della Statale collocato in una zona ormai fortemente urbanizzata con diverse attività, passaggi pedonali e ciclabile".

Nel frattempo anche la segnaletica orizzontale in questo tratto di strada è stata rifatta. Gli automobilisti sono avvisati: c’è un occhio elettronico che vigila sull’incrocio 24 ore su 24.

Andrea Oliva