Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la Statale 16 e la Consolare di San Marino. Da oggi è previso l’inizio di quelle che il Comune definisce "le prime fasi impattanti sul traffico". Si tratta dell’intervento più importante, che prevede appunto la realizzazione di una rotatoria di più di 100 metri di diametro. Prevista anche la realizzazione di un sottovia stradale lungo la direttrice di via Euterpe - via della Repubblica. Dunque, spariranno i semafori all’incrocio: l’intervento durerà circa 18 mesi.