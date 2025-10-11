Statale, la variante dimenticata: "Ferma da due anni: va cancellata"

"La variante alla statale 16 è stata dimenticata. Ora è arrivato il momento di cancellarla". Il consigliere di Fdi, Nicola Marcello, è andato a Roma, nella sede di Anas, per prendere visione dello stato dell’arte della variante alla Ss16 nella zona nord di Rimini, "gli stralci uno e due, quelli dal vivaio Bilancioni fino a Santa Giustina proseguendo con i grandi impatti di cui abbiamo parlato in passato, e che mi vedono completamente contrario, anche in zona Padulli e Villaggio Primo Maggio. Sono due anni che in Anas non arrivano più richieste relative a questa opera. E’ dimenticata e giace in un cassetto. Ritengo tuttavia che debba essere definitivamente eliminata come previsione ed è per questo che presenterò in Regione una risoluzione chiedendo all’assessora Priolo di toglierla dal Prit, il documento di previsione delle opere. Adesso è arrivato il momento di annullare questa previsione troppo impattante, e pensare ad altro". Per altro si intende "il rifacimento a quattro corsie del tratto della Ss16 tra la Tolemaide e la rotonda dello stadio del baseball. Ci sono le condizioni per cercare finanziamenti e lavorare sul progetto in tempi relativamente contenuti". L’ipotesi di un terzo casello autostradale nella zona di Santa Giustina per collegarsi con la Fiera di Rimini "resta importante, ma in questo caso ci si interfaccia con Società autostrade".

Consolare per San Marino. "Posso dire che le osservazioni presentate sull’opera, incluse quelle del Comune di Rimini, sono state tutte accolte. D’altronde erano palesemente corrette nel tentativo di realizzare una rotonda in più all’altezza del Toys, ma anche la bretella per consentire un adeguato collegamento con il ghetto Marchesini. Per quanto riguarda i collegamenti ciclopedonali attraverso la consolare, questi saranno realizzati solo per sopraelevate, senza sottopassi. Al momento sono già accantonati 15 milioni di euro per iniziare i lavori di un’opera che avrà un costo complessivo di 37 milioni tutti a carico dello Stato italiano. Non manca molto prima che si passi all’ultima fase degli espropri".

Marecchiese. "La progettazione della futura Marecchiese sta procedendo. Il quadro complessivo è stato completato all’inizio dell’estate e comunicato al Mit e alla Regione. Stiamo parlando di un’opera importante per l’intera vallata su cui ci si confronterà, divisa per stralci, che comporterà anni di progettazione e lavori. Intendo chiedere alla Regione di inserirlo nel Prit, così che questa previsione diventi una delle priorità su cui lavorare anche per la Regione".

Andrea Oliva